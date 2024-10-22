انت الأن تتابع خبر «سر خبراء التجميل اتكشف»... قومي بعمل افضل كولاجين طبيعي لتغذيه بشرتك وتفتيحها ثلاث درجات لبياض ناصع مدى الحياه... طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر لبان الذكر من المكونات الطبيعية الفعالة في العناية بالبشرة، حيث اشتهر باستخداماته منذ القدم نظرا لفوائده المتعددة، و يحتوي لبان الذكر على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات التي تعزز صحة الجلد وتحميه من العوامل الضارة، و من بين أبرز فوائده، دوره الفعال في تفتيح البشرة الداكنة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، بالإضافة إلى معالجة الندوب واثار الحبوب، و كما يعمل على زيادة مرونة الجلد وتقليل مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يمنح البشرة مظهرا شبابيا وأكثر نضارة.، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

طريقة تحضير ماسك لبان الذكر لتفتيح البشرة

للحصول على ماسك طبيعي يساعد في تفتيح البشرة الداكنة وتنعيمها، ينصح بتحضير لبان الذكر بطريقة سهلة، و بداية، يتم نقع ملعقتين كبيرتين من لبان الذكر في نصف كوب من الماء الدافئ لمدة ليلة كاملة لاستخلاص العناصر المفيدة، و بعد مرور الوقت المحدد، يصفى الماء ويستخدم كسائل أساسي لتحضير الماسك، و يعتبر ماء لبان الذكر المستخلص غنيا بالمغذيات التي تساهم في تفتيح وتوحيد لون البشرة.

خطوات إعداد واستخدام ماسك لبان الذكر