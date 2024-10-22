نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 18 فردا من عناصر حماس والجهاد الإسلامي في غارة دقيقة استهدفت مركز قيادة بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تصفية 18 فردا من عناصر حماس والجهاد الإسلامي في غارة دقيقة استهدفت مركز قيادة وسيطرة في شمال غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.