نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل تعلن استعدادها لمناقشة منصة "أصدقاء السلام لأوكرانيا" في قازان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا إن الوفد البرازيلي مستعد لتقديم مقترحاته حول منصة "أصدقاء السلام لأوكرانيا"، خلال الاجتماعات الثنائية على هامش قمة "بريكس" في قازان.

وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "نحن مستعدون لتقديم الخطوط العامة للاقتراح لأي طرف سيتواصل معنا لعقد اجتماعات ثنائية".

ووفقا للوزير البرازيلي، فإنه من غير المرجح أن يكون موضوع "أصدقاء السلام" ضمن جدول الأعمال الرسمي لقمة قازان.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قد أعلن خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي، عن إنشاء دول الجنوب العالمي منصة "أصدقاء السلام" من أجل الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

واعتبر أن هذه المبادرة تمثل "محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وزراء الخارجية وممثلين رفيعي المستوى لعدد من الدول عقدوا اجتماعا في 27 سبتمبر 2024 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعقب الاجتماع أصدرت الجزائر وبوليفيا والبرازيل والصين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا وزامبيا بيانا مشتركا حول الموضوع. وشاركت في المناقشة كذلك فرنسا وسويسرا وهنغاريا.

في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، تشهد مدينة قازان فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024.

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".