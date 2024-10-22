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السكة الحديد: تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الخميس 31 أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بلوغ الساعة 24:00 لتصبح 23:00 (11 مساءً).

بموجب هذا القرار، تُعتبر القطارات التي تنطلق من محطات انطلاقها بين الساعة 23:00 و23:59 قطارات مبكرة وفق التوقيت الصيفي.

أما بالنسبة للقطارات التي تكون في طريقها، فستواصل سيرها وتُعتبر أيضًا مبكرة عن مواعيدها حتى وصولها إلى محطات الوصول النهائية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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