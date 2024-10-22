نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الخميس 31 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بلوغ الساعة 24:00 لتصبح 23:00 (11 مساءً).

بموجب هذا القرار، تُعتبر القطارات التي تنطلق من محطات انطلاقها بين الساعة 23:00 و23:59 قطارات مبكرة وفق التوقيت الصيفي.

أما بالنسبة للقطارات التي تكون في طريقها، فستواصل سيرها وتُعتبر أيضًا مبكرة عن مواعيدها حتى وصولها إلى محطات الوصول النهائية.