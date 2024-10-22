وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد نتائج البعثة الاشرافية لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة د محمد عبد القادر المدير القطري بمكتب الإيفاد بالقاهرة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وذلك لبحث نتائج البعثة وتقييمها لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش (SAIL) حيث قامت بزيارة مناطق عمل المشروع في محافظات المنيا – بنى سويف – أسوان خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2024 لمتابعة مدى التقدم المحرز في أنشطة المشروع وأوجه التعاون بين الإيفاد ووزارة الزراعة.

وخلال اللقاء أعرب وزير الزراعة عن شكره للجهود التي يقدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية المصرية , كما أكد عن تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الإيفاد واهمية قيام الوزارة بتذليل العقبات التى قد تواجه مشروعات الإيفاد في مصر.