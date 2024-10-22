حزب الله يستهدف قاعدة جليلوت الاستخباراتية في تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية، دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وأضاف، أنه استهدف أيضا قبة نيريت في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية.

كما استهدف حزب الله قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية كذلك.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراته على عدة مناطق في لبنان وأبرزها ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى انفجارات كبيرة.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يزيد على عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.