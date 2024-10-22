سقوط 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على بيت لاهيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، استشهاد 15 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون بجروح مُختلفة؛ جراء قصف طائرة مُسيرة تابعة للاحتلال لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا.

وحسب مصادر طبية للوكالة، استُشهد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال المدفعي للنازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

ويُواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرًا، حيث يرفض ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا النزوح إلى الجنوب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 42,603 شهداء، و99,795 مصابًا، أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.