الكويت تحث المجتمع الدولي على دفع آفاق التنمية في أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - حثت الكويت يوم أمس الاثنين المجتمع الدولي على دفع آفاق التنمية في القارة الأفريقية وشعوب الدول النامية عموما الأقل نموا تحقيقا لآمالهم وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التنمية في أفريقيا وسبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأكد الديحاني أن دفع التنمية والإنماء في أفريقيا مرهون بدفع القارة نحو الاستقرار والأمن ونقل الخبرات والتكنولوجيا الأساسية لدعم دول القارة الأفريقية ومساعدتها اقتصاديا وكذلك للتكيف مع المناخ ومتغيراته.

وتطرق إلى التقارير التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الفترة الماضية حول الصعوبات والعراقيل الإنمائية التي باتت تجابه الدول الأفريقية بطريقة مستمرة ومدى ارتباط الوضع الأمني العام بهذه الحالة الإنمائية العابرة للحدود.

وأشاد في هذا الصدد بجهود الاتحاد الأفريقي وتدشينه للخطة العملية الثانية للسنوات العشر القادمة نحو تنفيذ الأجندة الإنمائية للاتحاد لعام 2063 وما شملته من عناصر تتعلق بالسلم والأمن الإقليميين والتنميتين البشرية والعمرانية وكذلك فيما يخص العمل الإنساني.

وفي السياق، لفت الملحق الدبلوماسي إلى تأسيس الكويت للصندوق الكويتي للتنمية مطلع ستينات القرن الماضي ترجمة لحرص قيادة البلاد وإيمانها بأهمية المساهمة بتمويل العديد من المشاريع الإنمائية مثل المدارس والمستشفيات ومشاريع البنى التحتية.