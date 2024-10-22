«أمن القاهرة»: ضبط 4 أشخاص لسرقتهم معدات بناء العقارات في التجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" بدون تراخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتهم (كمية من المعدات المستخدمة فى إنشاء العقارات وزنت 750 كيلو جرام) ، وبمواجهتهم إعترف ثلاثة منهم بالإتفاق مع الرابع على سرقة مخزن تابع للشركة محل عملهم بالموقع محل البلاغ والمخصص لإنشاء عقارات سكنية بأسلوب "المغافلة" وتزوير تصريح خروج من الموقع.

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن "تحت الإنشاء"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه عدد (5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) ، وأضاف بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى (عميله سىء النية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة.

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (2 كارنية ورخصة قيادة "مزورين" - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" - والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.