"ما فيش بطن ولا كرش من النهاردة"..حبة فقط قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو كانت مدلدلة

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رياض - احمد صلاح - وصفة الحبهان لإزالة الكرش بالتفصيل تعد من الوصفات الطبيعية الفعالة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتعتبر الحبهان من التوابل الشهيرة التي لها خصائص مذهلة تساعد في تقليل الدهون المتراكمة حول منطقة البطن وتحسين عملية الهضم وبالتالي تساهم في التخلص من الكرش.

وصفة الحبهان لإزالة الكرش