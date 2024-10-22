الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - وزير الأوقاف لرئيس إندونيسيا: أتشرف بنقل تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم إلى فخامتكم وإلى شعب إندونيسيا العظيم

وزير الأوقاف لرئيس إندونيسيا: علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ، ونثق في أنها ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة في ظل القيادتين الحكمتين: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس برابو

السيد الرئيس برابو سوبيانتو: أشكر تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكر حضوركم ممثلا عن سيادته

السيد الرئيس برابو سوبيانتو: علاقات إندونيسيا بمصر علاقات عميقة وتاريخية وممتدة

استقبل السيد الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ممثلا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في العاصمة جاكرتا، صباح اليوم.

واصطحب السيد الرئيس برابو فضيلة وزير الأوقاف لتسجيل كلمة في سجل ضيوف رئاسة جمهورية إندونيسيا بهذه المناسبة التاريخية الكبيرة.

وأعرب السيد وزير الأوقاف عن تشرفه بنقل تهنئة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم إلى فخامة الرئيس برابوو وإلى شعب إندونيسيا العظيم، بتنصيب سيادته رئيسًا جديدا لجمهورية إندونيسيا.

وأكد وزير الأوقاف أن علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ، ونثق في أنها ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة في ظل القيادتين الحكمتين السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي و السيد الرئيس برابوووسوبيانتو، متمنيًا لفخامته وللشعب الإندونيسي المزيد من التقدم والأمان والازدهار.

وأضاف وزير الأوقاف: إن مجالات التعاون بين البلدين الكبيرين كثيرة ومتعددة، ولها جذور عميقة، من سبق مصر لتكون أول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا والاحترام لإرادة شعب اندونيسيا العظيم، مرورا بالصداقة العميقة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وسوكارنو، وصولا إلى العلاقة العميقة والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس برابو سوبيانتو والتي ظهرت بواكيرها الأولى بصورة لقاء الرئيسين في الأردن بعد أيام من انتخاب سيادته رئيسا لاندونيسيا، واليوم نتوج ذلك بتقديم التهنئة الرئاسية إلى السيد الرئيس، داعين لإندونيسيا بكل التقدم والازهار تحت قيادته الحكيمة.

من جانبه قدم السيد الرئيس برابو سوبيانتو الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمه، كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الأوقاف لحضوره ممثلا عن سيادته، مؤكدًا أن علاقات إندونيسيا بمصر علاقات عميقة وتاريخية وممتدة، وذات مستقبل واعد.

وأشاد السيد الرئيس باللقاء الأخوي المبكر لسيادته عقب انتخابه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن، معربا عن تقدير سيادته لهذا اللقاء، ومشيرا إلى الجذور العميقة في علاقات البلدين والتي تحتم تطورا كبيرا في العلاقات في الفترة القادمة بما يعود بالخير والتقدم لإندونيسيا ومصر

حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي السيد أنيس متي نائب وزير الخارجية والسيد عبّد القادر جيلاني مدير إدارة الشرق الأوسط والباسيفيك

كما حضر من الجانب المصري السيد السفير ياسر الشيمى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام، والمستشار أسامة حمدي مستشار بالسفارة المصرية في جاكرتا.