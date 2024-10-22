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مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وهى كالتالى:

 

1          

 

إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) رئيساً

 

2          

 

مجاهد صدقي محمد نصار (مستقبل وطن- القليوبية)

 

3          

 

أحمد محمد محمد الخشن (مستقبل وطن- المنوفية)

 

4          

 

مجدي ملك مكسيموس عبدالملاك (مستقبل وطن- المنيا)

 

5          

 

رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي (مستقبل وطن- الوادي الجديد)

 

6          

 

محمد الباشا عيد عبدالجواد (مستقبل وطن- أسيوط)

 

7          

 

سحر طلعت مصطفى إبراهيم (مستقبل وطن- الأسكندرية)

 

8          

 

أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا (مستقبل وطن- الشرقية)

 

9          

 

طارق السيد محمود أحمد حسنين (مستقل- الأسكندرية)

 

10      

 

رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم (حماة وطن- سوهاج)

 

11      

 

سيد أحمد سلطان يوسف (الشعب الجمهوري- الفيوم)

 

12      

 

سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشري (الإصلاح والتنمية- الغربية)

 

13      

 

إبراهيم محمد عبدالله الديب (مصر الحديثة- الغربية)

 

14      

 

زينب محمد بغدادي أحمد (العدل- الأقصر)

 

15      

 

محمد طارق علي السيد (حماة وطن- القاهرة "تنسيقية")

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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