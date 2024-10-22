مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وهى كالتالى:

1

إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) رئيساً

2

مجاهد صدقي محمد نصار (مستقبل وطن- القليوبية)

3

أحمد محمد محمد الخشن (مستقبل وطن- المنوفية)

4

مجدي ملك مكسيموس عبدالملاك (مستقبل وطن- المنيا)

5

رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي (مستقبل وطن- الوادي الجديد)

6

محمد الباشا عيد عبدالجواد (مستقبل وطن- أسيوط)

7

سحر طلعت مصطفى إبراهيم (مستقبل وطن- الأسكندرية)

8

أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا (مستقبل وطن- الشرقية)

9

طارق السيد محمود أحمد حسنين (مستقل- الأسكندرية)

10

رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم (حماة وطن- سوهاج)

11

سيد أحمد سلطان يوسف (الشعب الجمهوري- الفيوم)

12

سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشري (الإصلاح والتنمية- الغربية)

13

إبراهيم محمد عبدالله الديب (مصر الحديثة- الغربية)

14

زينب محمد بغدادي أحمد (العدل- الأقصر)

15

محمد طارق علي السيد (حماة وطن- القاهرة "تنسيقية")