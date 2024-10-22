مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وهى كالتالى:
1
إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) رئيساً
2
مجاهد صدقي محمد نصار (مستقبل وطن- القليوبية)
3
أحمد محمد محمد الخشن (مستقبل وطن- المنوفية)
4
مجدي ملك مكسيموس عبدالملاك (مستقبل وطن- المنيا)
5
رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي (مستقبل وطن- الوادي الجديد)
6
محمد الباشا عيد عبدالجواد (مستقبل وطن- أسيوط)
7
سحر طلعت مصطفى إبراهيم (مستقبل وطن- الأسكندرية)
8
أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا (مستقبل وطن- الشرقية)
9
طارق السيد محمود أحمد حسنين (مستقل- الأسكندرية)
10
رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم (حماة وطن- سوهاج)
11
سيد أحمد سلطان يوسف (الشعب الجمهوري- الفيوم)
12
سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشري (الإصلاح والتنمية- الغربية)
13
إبراهيم محمد عبدالله الديب (مصر الحديثة- الغربية)
14
زينب محمد بغدادي أحمد (العدل- الأقصر)
15
محمد طارق علي السيد (حماة وطن- القاهرة "تنسيقية")