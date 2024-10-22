وزير التعليم يكشف عن إجراءات تحسين أوضاع المعلمين.. ويؤكد: 80% من مجموعات التقوية لهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف، عن الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع المعلمين، وفي مقدمتها الحصول علي 80 % من قيمة مجموعات التقوية المدرسية، قائلا: "كان ذلك أكبر أمر عملنا عليه لمحاربة الدروس الخصوصية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي تشهد إلقاء بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف، بيان بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، وهي المرة الأولى التي يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.

وقال، إنه تم منح المدرسين ما يسمي فوق النصاب، بواقع 50 جنيها عن كل حصة، فضلا عن تفعيل صندوق رعاية، مشيراً إلي أنه تم سد عجز المعلمين بأكثر من 90% في جميع مدارس الجمهورية ولا يوجد فصل ليس به مدرس في مادة أساسية.