انت الأن تتابع خبر قرار مفاجئ يهدد بخروج محمد إمام من سباق رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المخرجة شيرين عادل قراراً مفاجئاً بخصوص مسلسل "الكينج"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام قد يهدد بخروجه من السباق الدرامي الرمضاني، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن عدم المشاركة في المسلسل وعدم العثور عن بديلة لها حتى الآن.

وجاء قرار شيرين عادل بتأجيل تصوير المسلسل إلى أول شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لحين التعاقد مع نجمة بديلة لمي.

ويجيء تأجيل التصوير إلى نهاية العام ليضيّق الوقت أمام تصوير المسلسل مما يجعل الانتهاء من التصوير قبل دخول شهر رمضان أمراً صعباً قد يؤدي إلى تأجيل العمل.

كانت الشركة المنتجة قد رشحت أكثر من فنانة للمشاركة في العمل، ومن بين النجمات المرشحات لبطولة المسلسل الفنانة أسماء أبو اليزيد، إلا أنها لم توافق بشكل نهائي، ومن المفترض أن تقرأ سيناريو العمل وأن تتخذ القرار بشأن مشاركتها.

كما تجري مفاوضات مع هنا الزاهد للمشاركة في المسلسل خاصة أنها خرجت رسميًا من السباق الدرامي برمضان بعد تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي" لما بعد رمضان، إلا أن هنا لم تعط الشركة رداً حول ما إذا كانت ستوافق أم لا.