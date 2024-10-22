مشاركتها في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent نجوى كرم تشرق على جمهورها في دار دبي أوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفلًا غنائيًا في "دار دبي أوبرا"، وستضيء نجوى كرم المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، مقدمةً مجموعة من أغنياتها التي ستختارها من مكتبتها الموسيقية الغنية، والمحبوبة لدى الجمهور العربي، وذلك يوم 29 ديسمبر 2024.

تفاصيل حفل نجوى كرم

وقد تم الإعلان عن حفل نجوى كرم من خلال "بوستر" مميز، نُشر عبر حساب الشركة المنظمة للحفل على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم تشرق على مسرح دبي أوبرا في لقاء استثنائي مع جمهورها يوم 29 ديسمبر، كونوا على الموعد لليلة من الفرح، الإبداع، والموسيقى الخالدة".

برنامج Arabs Got Talent

من جهة أخرى، أطلت نجوى كرم في الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent عبر قنوات MBC بإطلالة مبهرة، وأظهرت تألقها مجددًا كعضو في لجنة التحكيم لهذا الموسم، التي تضم أيضًا ناصر القصبي وباسم يوسف.