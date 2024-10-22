ولى العهد السعودى وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

كما بحث الجانبان - خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - فرص تطوير العلاقات الثنائية البلدين بمختلف المجالات، وعددًا من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وناقشا الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة.

من جانبه.. رحب ولي العهد السعودي بالعاهل الأردني، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدوره..شدد ولي العهد الأردني على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.