السفير المصري في بغداد يلتقى مع وزير التجارة العراقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:38 مساءً - التقى السفير المصري في بغداد "أحمد سمير" يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ مع السيد "أثير داود سلمان الغريري"، وزير التجارة العراقي، حيث أعرب السفير المصري عن تطلعه لدفع التعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب على ضوء الرغبة الصادقة من الجانب المصري لزيادة التعاون مع الجانب العراقي وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع العراق بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً على النجاح الذي شهدته الدورة الأخيرة للجنة المصرية العراقية العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة في يونيو ٢٠٢٣، حيث تم التوقيع على ١١ مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون ثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. ونوه كذلك إلى حرصه على استكمال ما تحقق من نجاحات من خلال الدورة القادمة للجنة المصرية العراقية المشتركة في يناير ٢٠٢٥.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة العراقي حرص الحكومة العراقية على تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال العمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن رسم خارطة الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ينبغي أن يشمل شركات القطاع الخاص التي بإمكانها تسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، ومشدداً على أن العراق به فرصاً واعدة للصادرات المصرية، حيث أن حجم استيراد العراق من الخارج يبلغ قرابة ال٧٤ مليار دولار.