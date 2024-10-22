وزير العمل يلتقي السفير القطري في القاهرة لبحث تفعيل التعاون والتوسع في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:38 مساءً - -الوزير جبران يستعرض جهود تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير العِمالة المُدربة لسوق العمل في الداخل والخارج..

-السفير القطري يشيد بمهارات العامل المصري والميزة التنافسية له في كافة المجالات..و"اللجنة الفنية" المُشتركة تنعقد في ديسمبر المُقبل ..

إستقبل محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الثلاثاء ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،السيد/ طارق علي فرج الأنصاري، السفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد،لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة..وأكد "الوزير" و"السفير" ،على إنعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل..واتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات،بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، حيث أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده،وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات..وفي بداية اللقاء رحب الوزير جبران بضيفه الكريم ،مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين،مُشيدًا بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا،والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة،كما أشاد بنتائج لقائه مع السيد الوزير علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر،على هامش أعمال الدورة "101" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،المنعقدة في القاهرة منذ أيام..

وخلال اللقاء إستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءات عالية ..وأشار الوزير إلى التجربة الناجحة في إتفافية الفحص المهني مع السعودية،والتي تستهدف التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره ،وقال أيضًا أن "الوزارة" تسعي الي تفعيل الربط الالكتروني مع كافة الدول التي تحتاج الي أيدي عاملة مصرية ،وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة ،لحماية حقوق وواجبات الطرفين "صاحب العمل والعامل "..

شارك في اللقاء من وزارة العمل: رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ..