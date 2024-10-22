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السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:38 مساءً - تعلن "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" عن بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 ( 11 مساءًا ) على أن يتم إعتبار القطارات التى تقوم من محطة قيامها فى الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 قطارات قيام مبكرة وفقًا للتوقيت الصيفى والقطارات التى تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها وتعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الإنتهائية .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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