نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد جلسة مع معاونيه قبل نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة صباح اليوم مع الطاقم المعاون له، في إطار التحضير لمباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس.

ناقش كولر مع معاونيه برنامج التدريب وتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، من خلال المران الذي يقام مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء للحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة الخميس القادم.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك الغريم التقليدي، يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

