نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي السوبر.. الأهلي "كعبه عالي" على الزمالك في قمة أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية والعربية القمة النارية بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك ضد نظيره الأهلي في تمام الثامنة مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما صعد الزمالك بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر "أكتوبر"

يتفوق الأهلي على غريمه الزمال في المواجهات التي جمعت بين الفريقين في شهر أكتوبر، حيث تقابل الفريقين 7 مرات خلال هذا الشهر فاز المارد الأحمر في 4 مباريات وحسم التعادل 3 مباريات.

وجمعت الأهلي والزمالك مواجهتين في بطولة السوبر المصري خلال شهر أكتوبر كانت الغلبة فيهما للمارد الأحمر الذي حقق اللقب في المناسبتين عامي 2015، 2022.

بدأت مواجهات الأهلي في البطولات الرسمية خلال شهر أكتوبر بتاريخ 21 أكتوبر 1955 في بطولة الدوري وانتهت بالتعادل 2-2.

تجدد اللقاء بين القطبين مجددًا في الدوري بتاريخ 19 أكتوبر 1956 وانتهت المباراة بالتعادل أيضًا 1-1.

استمرت سلسلة تعادلات الأهلي والزمالك في مواجهاتهما بشهر أكتوبر خلال المباراة التي جرت بينهما في 31 أكتوبر 1958 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في 15 أكتوبر 1976 حقق الأهلي الفوز على الزمالك في مباراتهما بالدوري بنتيجة 2-1 سجل للأحمر مصطفى عبده وصفوت عبدالحليم بينما جاء هدف البلانكو عن طريق محمود الخواجة.

تقابل القطبين في بطولة دوري أبطال إفريقيا في 16 أكتوبر 2005 وفاز الأهلي بهدفين سجلهما محمد بركات.

التقى الأهلي والزمالك في السوبر المصري بتاريخ 16 أكتوبر 2015 وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 – 2 حيث سجل أهداف الفريق الأهلاوي عبدالله السعيد "هدفين"، ومؤمن زكريا.

آخر مواجهة جمعت الفريقين في شهر أكتوبر كانت في السوبر المصري بتاريخ 28 أكتوبر 2022 وفاز الأهلي 2-0 سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد.

