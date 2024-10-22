مقتل “والي العراق” و8 من كبار قادة داعش
اعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى بـ”والي العراق” في تنظيم داعش الارهابي وثمانية من كبار قيادات التنظيم.
وكتب السوداني في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصّة “إكس” أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، و (8) من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين.
واضاف:"نشدّ على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة".
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