قمة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ غداً

قمة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ غداًتتجه الأنظار غدًا الأربعاء، إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حيث يسعى برشلونة الإسباني إلى استعادة اعتباره من بايرن ميونخ الألماني في أبرز مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة.

ويدخل الفريقان العملاقان المواجهة وهما في ظروف مشابهة تمامًا، إذ يتصدر كل منهما الدوري مع خسارة مباراة والفوز بالثانية في الجولتين الأوليين من المسابقة القارية الأم التي بدأها برشلونة بالخسارة في موناكو 1-2 قبل الفوز الكاسح على يونج بويز السويسري 5-0، فيما فاز بايرن على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة كاسحة 9-2 قبل أن يسقط على أرض أستون فيلا الإنجليزي 0-1.

وترتدي المسابقة القارية أهمية مضاعفة لبايرن إذ يقام النهائي على ملعبه "أليانز أرينا" وبالتالي سيقاتل بشراسة من أجل محاولة الوصول إلى النهائي الثاني عشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب، آخرها عام 2020.

وتواجه الفريقان في دور المجموعات خلال موسمي 2021-2022 و2022-2023 وخرج بايرن منتصرًا بالمباريات الأربع، مسجلًا فيها 11 هدفًا من دون أن تهتز شباكه.

وفي المباريات الأخرى، يحل إنتر ضيفًا على يونج بويز باحثًا عن نقطته السابعة، فيما يسعى أتلتيكو مدريد إلى تعويض سقوطه المذل في الجولة الثانية أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 حين يستضيف ليل الفرنسي.

ويلعب أتالانتا الإيطالي مع ضيفه سلتيك الإسكتلندي ساعيًا إلى فوزه الثاني تواليًا والنقطة السابعة، بنفيكا مع فينورد، وريد بول سالزبورغ مع دينامو زغرب الكرواتي.