نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر وكذلك شهري نوفمبر وديسمبر 2024، للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الاقتصادية.

وذلك عبر الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024، والذي يحدد مواعيد صرف المستحقات المتأخرة والحوافز للموظفين في الأشهر الثلاثة المقبلة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

المستحقات المتأخرة:

الإثنين 7 أكتوبر

الثلاثاء 8 أكتوبر

الأربعاء 9 أكتوبر

الخميس 10 أكتوبر

الرواتب وما في حكمها:

الخميس 24 أكتوبر

الأحد 27 أكتوبر

الإثنين 28 أكتوبر

الثلاثاء 29 أكتوبر

الأربعاء 30 أكتوبر

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

المستحقات المتأخرة:

الخميس 7 نوفمبر

الأحد 10 نوفمبر

الإثنين 11 نوفمبر

الرواتب وما في حكمها:

الأحد 24 نوفمبر

الإثنين 25 نوفمبر

الثلاثاء 26 نوفمبر

الأربعاء 27 نوفمبر

الخميس 28 نوفمبر

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024:

المستحقات المتأخرة:

الأحد 8 ديسمبر

الإثنين 9 ديسمبر

الثلاثاء 10 ديسمبر

الرواتب وما في حكمها:

الأحد 22 ديسمبر

الإثنين 23 ديسمبر

الثلاثاء 24 ديسمبر

الأربعاء 25 ديسمبر

الخميس 26 ديسمبر

الحد الأدنى للأجور

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لآخر قرار صادر عن مجلس الوزراء في مارس 2024، يبلغ 6000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة.