نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة دارين حطيط.. إطلاق أيام هوليوود للصناعة ضمن الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن إطلاق الدورة الأولى لأيام هوليوود للصناعة، ضمن فعاليات دورته الرابعة المنتظر إقامتها خلال العام المقبل 2025.

المخرجة دارين حطيط

وكشف المهرجان أن المخرجة دارين حطيط، تترأس الدورة الأولى من أيام هوليوود للصناعة، وذلك لما لديها من خبرة واسعة في مجال صناعة الأفلام.

مايكل باخوم

من جانبه، علق مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، قائلا إن منصة أيام هوليوود للصناعة، ستكون بمثابة فرصة عظيمة ومميزة لصناع الأفلام الشباب، الذين سيحصلون على منج إنتاج لمشاريع أعمالهم، لافتا إلى أن ترأس دارين حطيط، لهذه المنصة سيضمن وصول المنح المقدمة لأفضل المشاريع وسيتيح لهؤلاء الشباب إمكانية تطوير مواهبهم بالتعرف على مختلف المدارس السينمائية من خلال الاندماج مع سينمائيين آخرين.

معلومات دارين حطيط

يشار إلى أن دارين حطيط، كاتبة ومخرجة سينمائية، كتبت وأخرجت عشرات الأفلام الروائية الحائزة على جوائز من قِبل العديد من المهرجانات والمحافل الدولية، وبجانب ذلك فقد تم إدراجها ضمن قائمة ديزني للمخرجين الصاعدين لعام 2022، وفي عام 2021 حصلت على جائزة المؤسسة العربية الأمريكية تحت سن الأربعين لإنجازاتها الإبداعية.

كما أسست "دارين" خلال عام 2010 شركة Cinephilia Productions، وهي إحدى الشركات المهتمة باحتضان المواهب ودعمهم، حيث طورت أكثر من 600 مشروع فيلم من خلال ستوديو التطوير الخاص بالشركة، وأطلقت العديد من برامج الصناعة بالشراكة مع مهرجانات ومنظمات دولية.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي

من ناحية أخرى، يذكر أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، كان قد انطلق قبل 3 سنوات، وشهدت دوراته المتتالية التي أقيمت بحضور نجوم بارزين في عالم السينما، مشاركة العديد من الأفلام العربية وإقامة عدد من الندوات الهامة التي تم خلالها طرح مناقشات ثرية بين السينمائيين من مختلف أنحاء العالم.

فيما كُرم خلال هذه الدورات التي حققت نجاحات كبرى ونالت العديد من الإشادات، أسماء هامة في تاريخ السينما العربية من بينهم إلهام شاهين التي مُنحت خلال الدورة الثالثة جائزة الرئدة المصرية عزيزة أمير، والتي حصلت عليها أيضًا ليلى علوي بالدورة الثانية، فيما تم خلال نفس الدورة تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، بمنحه جائزة إنجاز العمر لعام 2023.

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال إفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.