نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة القادمة أمام الأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الأخدود يوم الجمعة القادم الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة أهلي جدة أمام الأخدود
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والأخدود مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والأخدود
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.