نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة القادمة أمام الأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الأخدود يوم الجمعة القادم الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة أمام الأخدود

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والأخدود مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والأخدود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.