انت الأن تتابع خبر "اعملي نيولوك جديد في شعرك ومش هتندمي".. عمل كيراتين الخميرة في المنزل الحل السريع للشعر المتعب بدون صبغات كيميائية ضارة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزداد اهتمام الكثير من النساء بمعرفة كيفية تحضير كيراتين الخميرة في المنزل، حيث يعتبر كيراتين الخميرة من الخلطات الفعالة لفرد الشعر المجعد والخشن ورغم أن الخميرة تستخدم عادة في الطهي، إلا أنها تظهر نتائج رائعة في فرد الشعر من أول استخدام في حين أن الكيراتين التقليدي حقق شهرة كبيرة، إلا أنه قد يسبب بعض المشكلات للشعر لذلك، نقدم لكم بديلاً طبيعياً يتكون من مكونات تغذي الشعر وترطبه، مما يضمن فرده بطريقة صحية.

مقادير عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

يعتبر الشعر رمزًا لجمال المرأة ومصدرًا لفخرها، لذا تسعى الكثير من الفتيات للعناية بشعرهم من خلال استخدام مكونات مختلفة تهدف إلى فرد الشعر المجعد وتحقيق نعومة تشبه الحرير إليكم المكونات اللازمة:

اولا ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ثانيا ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ثانيا حبة موز ناضجة.

رابعا ملعقة كبيرة من المايونيز.

خامسا عصير ليمونة واحدة.

سادسا ماء دافئ.

كيفية عمل و تحضير كيراتين الخميرة للشعر

لإعداد كيراتين الخميرة في المنزل بطريقة سهلة، اقرأوا هذا المقال حتى النهاية لتتعرفوا على جميع الخطوات السهلة: