انت الأن تتابع خبر الدفاع المدني السعودي ينبه المواطنين استمرار هطول الامطار الرعدية على هذه المناطق ! هام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية لمواجهة طقس غير مستقر، حيث أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة تبدأ من يوم الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. في ظل هذه الظروف، أكدت المديرية على أهمية اتخاذ احتياطات السلامة والبقاء في أماكن آمنة، محذرة من مخاطر السيول والتجمعات المائية.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر في ظل توقعات هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

وأكدت المديرية أهمية البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مواقع تجمع السيول والأودية، محذرة من السباحة في هذه المناطق. كما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تعلن عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول وتوقعات بتساقط البرد، بالإضافة إلى رياح هابطة قد تثير الأتربة والغبار. المناطق المتأثرة تشمل الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الخرمة، تربة، رنية، المويه، الليث، والقنفذة. أما العاصمة المقدسة، فستتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة.

في منطقة الرياض يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل عفيف، القويعية، الدوادمي، الزلفي، الغاط، وشقراء، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة في العاصمة الرياض وحوطة بني تميم.

كما أشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية، نجران، الباحة، عسير، جازان، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة، بينما ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في منطقة تبوك.