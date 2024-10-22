نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل في نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة ستطرح خلال شهر نوفمبر 2024 عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

يتضمن الطرح 78 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، كاملة التشطيب، موزعة على المحافظات والمدن الجديدة.

تفاصيل الطرح الجديد

الوحدات السكنية متاحة في المحافظات والمدن الجديدة .

. الطرح يشمل وحدات متاحة للاستلام الفوري، ووحدات سيتم تسليمها خلال 3 سنوات .

. الدفع بنظام التقسيط ، حيث يتم دفع مقدم 20% من قيمة الوحدة.

، حيث يتم دفع من قيمة الوحدة. أسعار الوحدات تتراوح بين 400 ألف و530 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة.

شروط الحجز

الحجز متاح لأي مواطن مصري بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا .

بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن ولا يزيد عن . لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة واحدة.

مبادرة سكن لكل المصريين

تقدم المبادرة نوعين من الفائدة:

8% فائدة لمحدودي الدخل.

لمحدودي الدخل. 12% فائدة لمتوسطي الدخل.

الشروط الخاصة بالدخل

يجب على المتقدمين تقديم شهادة موثقة من محاسب قانوني معتمد توضح دخلهم الشهري، وذلك لضمان التوافق مع شروط الحجز وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.