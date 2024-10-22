بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 13.06 نقطة بنسبة بلغت 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 7013.85 نقطة.

وتم تداول 346.3 مليون سهم عبر 16543 صفقة نقدية بقيمة 61.7 مليون دينار كويتي (نحو 188.18 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.06 نقطة بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 6408.84 نقطة من خلال تداول 290.6 مليون سهم عبر 11434 صفقة نقدية بقيمة 39.2 مليون دينار (نحو 119.5 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 17.98 نقطة بنسبة 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 7512.86 نقطة من خلال تداول 55.7 مليون سهم عبر 5109 صفقات بقيمة 22.4 مليون دينار (نحو 68.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4.41 نقطة بنسبة 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 6321.09 نقطة من خلال تداول 215.8 مليون سهم عبر 7615 صفقة نقدية بقيمة 27.9 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار).