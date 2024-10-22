ميلان يحقق فوزه الأول بدوري الأبطال

ميلان يحقق فوزه الأول بدوري الأبطالحقق فريق ميلان الإيطالي فوزه الأول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على كلوب بروج البلجيكي 3- 1 في الجولة الثالثة، التي شهدت أيضا مواصلة موناكو الفرنسي لانطلاقته المميزة في المسابقة بفوزه الكبير على سرفينا زفيزدا الصربي (5- 1) وتصدره مؤقتا للترتيب العام لمرحلة المجموعة التي تضم 36 فريقا.

ففي المباراة الأولى، تمكن فريق ميلان الإيطالي من تحقيق فوزه الأول في المسابقة القارية على حساب للفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (3- 1) على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو.

وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (34) والهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقتين (61، 71) أهداف ميلان، وكيرياني سابي في الدقيقة (51) هدف كلوب بروج.

وأكمل فريق كلوب بروج المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (40) التي شهدت طرد لاعبه النيجيري رافائيل أونيديكا.

وبهذا الفوز رفع ميلان الذي خسر في أول جولتين، رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ18 مؤقتا، فيما مني كلوب بروج بهزيمته الثانية مقابل فوز، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ24 مؤقتا وبفارق الأهداف.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق موناكو الفرنسي بدايته الجيدة في المسابقة، بعد فوزه على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي (5- 1) على ملعب "لويس الثاني" في موناكو.

وسجل الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقتين (20، 70) والسويسري بريل إيمبولو في الدقيقة (45+ 4) والإيفواري ويلفريد سينجو في الدقائق (54)، وماجنيس أكليوش في الدقيقة (90+ 6) أهداف موناكو، والسنغالي شريف نداي في الدقيقة (27) هدف سرفينا زفيزدا.

ورفع موناكو بفوزه الثاني مقابل تعادل وحيد، رصيده إلى 7 نقاط وانفرد مؤقتا بصدارة الترتيب العام للمجموعة، فيما مني سرفينا زفيزدا بهزيمة ثالثة على التوالي وظل بلا نقاط في المركز الـ36 والأخير.