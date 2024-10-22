السفير المصري بالجزائر يلتقى مع وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - في إطار جهود السفارة لتعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقى السفير د. مختار وريده، سفير مصر في الجزائر، يوم ١٥ أكتوبر الجاري، يرافقه السيدة/ عزة فهمي، مصممة الحلى والمجوهرات ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة عزة فهمي لتدريب الحرفيين والمصممين، مع السيد/ مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، بحضور قيادات الوزارة، حيث تم استعراض وتقييم العلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعات التقليدية.

وسلم السفير د/ مختار وريده الوزير الجزائري الدعوة الموجهة إليه من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشاركة دولة الجزائر الشقيقة في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة ١٢-٢١ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كما قدمت المصممة المصرية عزة فهمي عرضاً لدور مؤسستها لتطوير قطاع الصناعات التراثية والحفاظ على الثقافة والهوية، وإمكانات التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بين مدرستها والمؤسسات الجزائرية العاملة في مجال الصناعات التقليدية، من خلال رفع الكفاءة الإبداعية للمصممين الجزائريين، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية للحرفيين في ذات المجال.