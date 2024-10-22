سفير مصر في داكار يلتقي وزير الصحة ووزير الموارد المائية والصيد الجامبيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - إلتقى السفير خالد عارف على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية ٨١ للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بكل من Ahmadou Samateh وزير الصحة و Musa Drammeh وزير الموارد المائية والصيد الجامبيين.

قام السفير/ خالد عارف بعرض ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية، معربا عن استعداد مصر لتطوير التعاون الثنائى فى مجال الصحة، وحرصها على تشجيع شركات الدواء المصرية على دخول السوق الجامبى. من جانبه، أشار وزير الصحة الجامبى إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها الأطباء المصريون لدى المواطن الجامبي، فضلا عن سمعة الدواء المصري الذي يتميز بالجودة، مقترحا دراسة إقامة مصنع في بلاده لإنتاج المنتجات الدوائية، ومؤكدا استعداده لتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية التي لديها رغبة في التصنيع في بلاده.

من جانب اخر، أعرب وزير الموارد المائية والصيد الجامبى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الصيد والاستزراع السمكي، معربا عن تطلع الجانب الجامبى لتطوير التعاون بين البلدين، وقد أكد السيد السفير/ خالد عارف على حرص مصر للوقوف بجانب الدولة الجامبية وتقديم يد العون ونقل خبراتها فى مختلف المجالات وخاصة فى مجالى الصيد والاستزراع السمكي وإدارة الموارد المائية لما لمصر من باع طويل فيهما.