سفير مصر في فنلندا يلتقي بمديرة برنامج الشراكة الفنلندية لتمويل الاستثمارات والمشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - التقى السفير محمد غنيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا بالسيدة/ بريجيت نافالا، مديرة برنامج الشراكة الفنلندية Finnpartnership التابع لوزارة الخارجية الفنلندية وأحد برامج مؤسسة FinnFund الحكومية. ويأتي اللقاء قبيل سفر ممثلى البرنامج إلي القاهرة للمشاركة في منتدى Doing Business with Finland المقرر عقده بنهاية الشهر الجاري تحت إشراف السفارة الفنلندية والذي سيركز على التعاون في مجالات الصحة والدواء والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوريد المنتجات الغذائية والزراعية بالتنسيق مع القائمين علي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ".

وقد تم خلال اللقاء التعرف علي أنشطة البرنامج وأوجه التعاون المحتملة بين الجانبين في إطار تعزيز الاستثمارات والشراكة التجارية. كما تم التأكيد علي أولويات الحكومة المصرية بالتركيز علي التعاون الاقتصادي وتوفير فرص للتعاون التجاري وفرص التمويل لمشروعات الشباب، ذلك بالإضافة إلي أهمية استمرار العمل على إيصال الشركات المصرية الناشئة بنظرائهم في فنلندا واستشراف فرص التعاون في قطاعات أخري.

وتجدر الإشارة إلي أن البرنامج يقدم تمويلاً للشركات الفنلندية التي ترغب في تنفيذ مشروعات مع شركات القطاع الخاص المصرية في شكل منح تقدر بـ400 ألف يورو بهدف دعم وتشجيع التعاون وتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية واستيراد المنتجات الزراعية من مصر.