عاجل - أزمة كهربا في الأهلي.. اعرف قصة المليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، تحديات عديدة نتيجة عدم مشاركته بشكل أساسي في مباريات الفريق، ما أدى إلى حالة من الضيق والحزن تسببت في افتعاله للعديد من الأزمات. كان آخرها سلوكه غير اللائق عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوبترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مما دفع مجلس إدارة النادي إلى فرض عقوبة مالية كبيرة عليه.

انفعالات كهربا

أبدى كهربا غضبه بعد استبعاده من المشاركة في مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوبترا، حيث تجاهل مصافحة الجهاز الفني بعد المباراة. كما تحدث بشكل غير لائق مع زملائه في الفريق، مُنتقدًا تشكيل المدرب كولر. اتهم اللاعب إدارة قطاع الكرة في النادي الأهلي بعدم التعامل الجيد معه، مما زاد من توتر الأجواء داخل الفريق.

عقوبات النادي الأهلي

ردًا على تصرفاته، قرر النادي الأهلي فرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه على كهربا، ستُخصم من مستحقاته. كما تم اتخاذ قرار بعودته إلى القاهرة، مما يعني عدم استكماله لمعسكر الفريق في الإمارات، حيث يستعد الأهلي لمباراة حاسمة ضد غريمه التقليدي الزمالك يوم 24 أكتوبر 2024.

أزمة نفسية



كشف الإعلامي مدحت شلبي أن سبب انفعال كهربا يعود إلى رغبته في المشاركة بالمباراة، حيث تفاجأ بقرار كولر اعتماد اللاعبين طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي، رغم معاناتهما من إصابات. هذا الوضع دفعه لافتعال مشادات مع مساعد كولر، الذي اشتكى من تصرفاته للجهاز الفني.

مشاعر الوحدة

عقب المباراة، انفعل كهربا في غرفة خلع الملابس وتلفظ بكلمات جارحة ضد كولر. تدخل محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي، لتهدئته، لكن كهربا أبدى انفعاله تجاهه أيضًا. وترك اللاعب غرفة تغيير الملابس متوجهًا إلى الأوتوبيس الخاص بالفريق، حيث انهمر في البكاء بمفرده.

مستقبل كهربا مع الأهلي

تحدث الإعلامي محمد فاروق عن رفض مجلس إدارة الأهلي عرضًا رسميًا من نادي العربي الكويتي لضم كهربا، نظرًا لضعف القيمة المالية المقدمة. ومع تفاقم الأزمات بين اللاعب والجهاز الفني، باتت عملية بيع كهربا ضرورة ملحة، خاصةً في ظل رغبة كولر بعدم وجوده في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.