نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2025 وشروط وأوراق التقديم في قرعة الهجرة العشوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الكثير من المتقدمين لمعرفة موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2025، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم على قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، والمعروفة أيضًا بـ "اللوتري الأمريكي"، بداية من أكتوبر 2023.

التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025

ويمكن للراغبين في التسجيل في الهجرة العشوائية 2025 الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ الهجرة الأمريكية.

ووفقًا للموقع الرسمي، بدأ التسجيل في اللوتري الأمريكي يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2023، ويستمر حتى 7 نوفمبر 2023، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2025

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اللوتري الأمريكي 2025 في 4 مايو 2025، وذلك من خلال الموقع الرسمي المخصص لعرض نتائج قرعة الهجرة العشوائية، وسيتم إتاحة النتائج في تمام الساعة السابعة مساءً.

شروط وخطوات التقديم في اللوتري الأمريكي 2025

وللتقديم على قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة، يجب على المتقدمين الالتزام ببعض الشروط الأساسية، وهي: