نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2025 وشروط وأوراق التقديم في قرعة الهجرة العشوائية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الكثير من المتقدمين لمعرفة موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2025، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم على قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، والمعروفة أيضًا بـ "اللوتري الأمريكي"، بداية من أكتوبر 2023.
التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025
ويمكن للراغبين في التسجيل في الهجرة العشوائية 2025 الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ الهجرة الأمريكية.
ووفقًا للموقع الرسمي، بدأ التسجيل في اللوتري الأمريكي يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2023، ويستمر حتى 7 نوفمبر 2023، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2025
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اللوتري الأمريكي 2025 في 4 مايو 2025، وذلك من خلال الموقع الرسمي المخصص لعرض نتائج قرعة الهجرة العشوائية، وسيتم إتاحة النتائج في تمام الساعة السابعة مساءً.
شروط وخطوات التقديم في اللوتري الأمريكي 2025
وللتقديم على قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة، يجب على المتقدمين الالتزام ببعض الشروط الأساسية، وهي:
- أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 18 عامًا.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- تقديم الأوراق المطلوبة، مثل الصورة الشخصية وجواز السفر.
- ألا يكون المتقدم مطالبًا بأداء الخدمة العسكرية.
- اجتياز المقابلة الشخصية في السفارة الأمريكية.
- أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالسفر إلى أمريكا.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد الأصلية وسجل العائلة.