نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني يزور مكتب حماس في طهران ويؤكد استمرار النضال بعد استشهاد يحيى السنوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، مكتب حركة حماس في العاصمة طهران، لتقديم التعازي في استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

والتقى بزشكيان خلال زيارته خالد القدومي، ممثل الحركة في إيران، حيث أجريا حوارًا تناول الأوضاع الراهنة.

تصريحات الرئيس الإيراني

في تصريحاته الصحفية بعد اللقاء، أكد بزشكيان أن الحرب الدائرة لن تنتهي باستشهاد شخص أو عدة أشخاص، بل ستستمر حتى تحقيق العدالة وحفظ حقوق الإنسان.

وردًا على سؤال حول الرد الإيراني المحتمل على أي هجوم إسرائيلي، شدد الرئيس الإيراني على أن الرد سيكون متناسبًا مع أي اعتداء.

كما أشار بزشكيان إلى أن القوى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية هي نفسها التي تنتهك هذه المبادئ، موجهًا اتهامًا للولايات المتحدة والغرب بدعم الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم وحشية ضد الإنسانية. وأضاف أن الأحرار في العالم لن يخضعوا لهيمنة قوى الاستكبار.

استشهاد يحيى السنوار

جاءت زيارة بزشكيان بعد إعلان حركة حماس يوم الجمعة الماضية عن استشهاد يحيى السنوار خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.