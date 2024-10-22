مسرح عرائس وورش لتنمية مهارات الأطفال الأيتام في أنشطة الثقافة بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:32 صباحاً - ضمن برنامج وزارة الثقافة المقدمة للأطفال، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والفنية للأطفال من نزلاء ملجأ الأيتام بمؤسسة البنين بالكوثر بسوهاج، أمس الاثنين، قدمها فرع ثقافة سوهاج.

وشهدت المؤسسة فعاليات الأنشطة المكثفة للأطفال، وبدأت بمقدمة افتتاحية عن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة.

واستهلت الفعاليات الفنية، بورشة مواهب فنية للأطفال نفذتها الفنانة آية محمد، تلاها ورشة للرسم على الوجوه، بجانب تنفيذ مسرح عرائس الأراجوز تنفيذ الفنانة منة سليم، أعقبها فقرات للإنشاد الديني بمشاركة المواهب، فيروز شعراوي، إسراء عبد الرحمن.

ولاقت عروض مسرح العرائس، التي قدمتها مي ومنار البدري، تفاعلا كبيرا للأطفال، تلاها عقد ورشة حكي وسرد لقصص، ليلى والذئب، والحروف والأرقام، بجانب ورش حكي توعوى عن "كيفية التعامل مع الآخرين، حسن استخدام المرافق العامة" قدمتها د. فاطمة الزهراء رضوان رئيس قسم الموهوبين بالفرع.

وتضمنت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، قدمت فقرات اكتشاف المواهب، نفذ خلالها الأطفال باقة متنوعة من فقرات الغناء والتمثيل والإنشاد الديني، والقاء الشعر، وفقرات رياضية بملعب المؤسسة، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية للأطفال، واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين بجوائز رمزية.