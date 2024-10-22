انت الأن تتابع خبر “مش مجرد زرار!!” .. زر تشغيل هاتفك ليس لإغلاق وفتح هاتفك فقط كما تعتقد .. سر خطير لا يخطر على بال العفريت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمتلك الجميع هواتف محمولة، والتي تتيح لنا إنجاز الأعمال وإدارة الاجتماعات عبر الإنترنت دون الحاجة للخروج من المنزل، بالإضافة إلى التسوق والبيع والشراء، ولكن هناك قطعة صغيرة في الهاتف، وهي زر الباور، التي قد نجهل قيمتها واستخداماتها المتعددة، ودعونا نتعرف على الوظائف العديدة التي يقوم بها زر الباور.

الوظائف الأساسية لزر الباور

تشغيل وإيقاف الهاتف: الوظيفة المعروفة للزر.

وظائف واستخدامات أخرى

إنهاء المكالمات: يمكنك إنهاء مكالمة بمجرد الضغط على زر الباور.

تحكم في الرنين: يسمح لك زر الباور بفتح وغلق وتعليق رنين الهاتف.

تشغيل الفلاش: يمكنك تشغيل الفلاش لالتقاط صور واضحة.

تفعيل الوضع الأمن: زر الباور يتيح لك تشغيل الوضع الأمن.

استخدامات إضافية

إرسال رسائل طوارئ: يمكنك إرسال رسالة سريعة في حالات الطوارئ.

ضبط المصنع: إجراء ضبط مصنع للهاتف باستخدام زر الباور وزر رفع الصوت.

تفعيل وضع الأمان: يمكن استخدامه لتفعيل وضع الأمان.

لقطة الشاشة: التقاط صورة للشاشة الرئيسية أو “سكرين شوت” بالضغط على زر الباور وزر رفع الصوت.

كيفية تشغيل المميزات