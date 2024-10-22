انت الأن تتابع خبر «خراب بيوت» .. لو العلامة دي ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !!.. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وبيراقبوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطبيق الواتساب يعد من أكثر خدمات المراسلة شعبية على مستوى العالم مما يجعله هدفا للمتسللين الذين يسعون لاختراق خصوصية المستخدمين، ورغم أن خبراء الأمان في التطبيق يقدمون العديد من الإجراءات لحماية حسابات المستخدمين إلا أن المحتالين الماكرين يجدون دائما طرقا جديدة لاختراق الواتساب، وما يسعى إليه هؤلاء المحتالون هو شيء واحد فقط: المال.

ظهور جهاز جديد على الأجهزة المتصلة

يتيح تطبيق واتس آب ويب إمكانية استخدام حسابك الشخصي على الكمبيوتر للتواصل مع الأصدقاء، لكن هذا يعني أن شخصا آخر قد يتمكن من الوصول إليه مما قد يؤدي إلى رؤية محادثاتك، ومن الجيد أنه يمكنك الاطلاع على قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بحسابك إذا لاحظت أي أجهزة غير معروفة، فهذا قد يدل على تعرضك للاختراق لكن لديك الخيار لتسجيل الخروج منها في حال حدوث ذلك،

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتس آب وانتقل إلى الإعدادات ثم اضغط على خيار الأجهزة المرتبطة، وستظهر لك قائمة شاملة بالأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حساب واتس آب الخاص بك.

يجب عليك تحديد أي جهاز غير معروف ثم اضغط على زر تسجيل الخروج لإلغاء فتح حسابك على هذا الجهاز.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة يجب عليك التحقق من جميع التغييرات غير المعتادة في خصوصية حسابك.

علامات دالة على اختراق حساب الواتساب

حدوث تغيير عشوائي في صورة ملفك الشخصي.

إرسال الرسائل إلى الأصدقاء الذين لم تتحدث معهم منذ فترة.

بطء واتساب يعد دليلاً على وجود برامج تجسس مثبتة.

ماذا تفعل إذا لاحظت اختراق حسابك