‏13 قتيلا و57 جريحا في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية بمحيط مستشفى الحريري في بيروت

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أحمد جودة - القاهرة - ‏أفادت وسائل إعلامية، بمقتل 13 شخصا وإصابة 57 في حصيلة جديدة للغارة الإسرائيلية بمحيط مستشفى الحريري في بيروت.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.