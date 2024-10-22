لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة جوري بكر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن انفصالها عن زوجها للمرة الثانية، وأعلنت عن ذلك الخبر من خلال تصريحاتها في بودكاست "قهوة بلبن" مع جيلان علاء.

وقالت جوري: "اتطلقت تقريبًا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا، وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح".

وأضافت جوري بكر: "وتم الانفصال رسميًا في 15 أغسطس والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدًا ونفس الكلام تميم بيحبه".

جوري بكر

انفصال جوري بكر أول مرة



ويذكر أن جوري بكر أعلنت من قبل خبر انفصالها بعد زواحها بثلاثة أشهر فقط، حيث كتبت حينها: «وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم.. أرجوكم محدش يتواصل معايا في أي تفاصيل».

لكن سرعان ما عادت لتنفي خبر الطلاق مؤكدة اختراق حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، لتخرج بعدها بفترة وتعلن خبر طلاقها، وكتبت: «الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

أحدث أعمال جوري بكر

ويذكر أن أحدث اعمال الفنانة جوري بكر الدرامية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "برغم القانون" مع إيمان العاصي وكوكبة كبيرة من نجوم الفن، والذي يعرض حاليا على شاشة قناة ".ON"

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.