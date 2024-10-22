موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل "برغم القانون".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي وكوكبة من نجوم الفن، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئة بالأحداث المشوقة والمثيرة،وذلك خاصة بعد إقتراب الحلقات الأخيرة من العمل.

برغم القانون

موعد عرض الحلقة الـ29

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 29 وهي الحلقة قبل الـ 30 والأخيرة من مسلسل "برغم القانون"، التي من من المقرر عرضها الليلة على منصة Watch it وyango play، الساعة الثامنة مسءً وسوف تعرض غدًا على قناة ON وON دراما.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.