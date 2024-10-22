بدء نظر قضية اتهام أحمد فتوح بالقتل الخطأ وحيازة مخدرات أمام جنايات مطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - بدأت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، منذ قليل، نظر قضية محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.

ويحضر جلسة اليوم، أفراد من أسرة المجني عليه، السيد أحمد السيد، ضحية الحادث، لإقرار التصالح مع أحمد فتوح أمام المحكمة، في شق الحق المدني، حيث أسفرت جهود الوساطة بين اللاعب عقب إخلاء سبيله وأسرة المجني عليه، عن التوصل للصح، وتم استقبال اللاعب في منزلهم بالإسكندرية لتلقي العزاء خلال الفترة الماضية.

كانت مباحث قسم شرطة العلمين، قد ضبطت عقب وقوع الحادث، كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيه مخدر الحشيش.

وسبق لمحكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، أن قررت يوم 16 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف بنادي الزمالك، بضمان مالي 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر، في قضية اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، واتهامه بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين في الساحل الشمالي.