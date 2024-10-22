وزير الصحة يستقبل نظيره اليونانى لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة بدولة اليونان، لبحث تعزيز التعاون للإتفاق حول تطبيق تقنيات حديثة تستهدف التطوير نظم الرعاية الصحية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي الاجتماع على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24) في نسخته الثانية، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد بحث التعاون في تنفيذ آليات تطوير خدمات الرعاية الصحية بالبلدين مع تبادل الرؤى وخبرات الدولتين، بالإضافة إلى بحث التعاون في تطوير منهجيات التخطيط وتنفيذ ومراقبة خدمات الرعاية الصحية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدول المصرية بملف الأورام السرطانية وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات بدءًا من بلوغهن 18 عامًأ، وتقديم التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحماية المبكرة، والتي استفاد منها أكثر من 53 مليون سيدة منذ انطلاقها في يوليو 2019، كما استعرض إنجازات الدولة في ملف القضاء على فيروس سي والحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.