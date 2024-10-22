انت الأن تتابع خبر هتنام أول ما تحط رأسك على المخدة!!.. حيلة تخلصك من الأرق وهتساعد على النوم في غضون دقائق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الأرق من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجه الكثير من الأشخاص وتعيق قدرتهم على النوم لساعات طويلة بعد بذل مجهود شاق خلال يوم طويل، وينتج الأرق نتيجة عن تناول بعض الأدوية ذات الآثار الجانبية الضارة أو عن طريق التفكير الدائم أو حتى استشعار المواقف الأليمة، ولحل هذه المشكلة سوف نوضح لكم حيلة ذكية للنوم بأسرع وقت بدون أرق، واليكن تفاصيل هذه الحيلة الذكية.

حيلة تساعدك على النوم بسرعة

بمجرد الذهاب للنوم يعجز الكثيرون عن التوقف في التفكير في الأشياء المزعجة أو المشكلات التي تواجههم مما يزيد ذلك من معدل التوتر ثم يبدأ الأرق في الانتشار داخل الجسم والحد من القدرة على النوم، ولحل هذه المشكلة يمكن اعتماد الطرق التالية: