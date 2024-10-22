انت الأن تتابع خبر هتنام أول ما تحط رأسك على المخدة!!.. حيلة تخلصك من الأرق وهتساعد على النوم في غضون دقائق!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الأرق من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجه الكثير من الأشخاص وتعيق قدرتهم على النوم لساعات طويلة بعد بذل مجهود شاق خلال يوم طويل، وينتج الأرق نتيجة عن تناول بعض الأدوية ذات الآثار الجانبية الضارة أو عن طريق التفكير الدائم أو حتى استشعار المواقف الأليمة، ولحل هذه المشكلة سوف نوضح لكم حيلة ذكية للنوم بأسرع وقت بدون أرق، واليكن تفاصيل هذه الحيلة الذكية.
حيلة تساعدك على النوم بسرعة
بمجرد الذهاب للنوم يعجز الكثيرون عن التوقف في التفكير في الأشياء المزعجة أو المشكلات التي تواجههم مما يزيد ذلك من معدل التوتر ثم يبدأ الأرق في الانتشار داخل الجسم والحد من القدرة على النوم، ولحل هذه المشكلة يمكن اعتماد الطرق التالية:
- بمجرد الذهاب إلى السرير يلزم عليك إجهاد عقلك بما فيه الكفاية وذلك للتخفيف من حدة التوتر ومن ثم النوم مباشرة.
- كل ما عليك هو تذكر اسم اغنية تفضل الاستماع اليها.
- ابدأ في ترتيب حروف هذه الأغنية.
- ابدأ في استخدام الحرف الأول والعثور على عشر أغاني تبدأ بهذا الحرف.
- ثم قم باستخدام الحرف الثاني وتكرار نفس المهمة.
- ابدأ في عمل نفس الشيء حتى تنتهي من جميع أحرف الاغنية الاولى.
- بمجرد الوصول الى الحرف الأخير سوف تلاحظ إجهاد عقلك بما فيه الكفاية ورغبته الملحة في النوم.
- تعتبر هذه حيلة ذكية للسيطرة على الأمور والتخلص من مشاكل النوم والأرق.