انت الأن تتابع خبر خليكي أروبة واعمليه في البيت!!.. اعملي تاتو دائم حلال| طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل باللون البني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك الآن استخدام وصفة طبيعية لصبغ الحواجب و الحصول على لون بني مميز، حيث تساعد الحواجب في تغيير الملامح والتحسين من مظهرها خاصة اذا كانت مميزة باللون البني الفاتح، ويعتبر القرنفل من أشهر الوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الحواجب الحواجب و تلوينها بشكل مميز، واليكم طريقة استخدام هذه الوصفة.

صبغ الحواجب باللون البني

تعتبر الصبغات الطبيعية من الوصفات المفيدة لشعر الحواجب بدلًا من الصبغات الكيميائية الضارة والتي تعمل على تساقط شعر الحاجب بشكل تدريجي، ويمكنك تحضير هذه الزصفة من خلال

المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطعة قماش نظيفة.

طريقة تحضير تاتو الحواجب

قومي بإحضار إناء صغير ومن ثم اتبعي الخطوات الآتية :