نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، من أجل الحديث معه عن حكام مباراة نهائي كأس السوبر المصري مع الغريم التقليدي له النادي الأهلي.

كريم رمزي يكشف تفاصيل جلسة حسين لبيب مع جمال علام

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حسين لبيب تواصل مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، قبل نهائي كأس السوبر المصري".

وأضاف كريم رمزي:" حسين لبيب طلب استبعاد الحكم المصري أحمد الغندور من نهائي كأس السوبر المصري، بسبب واقعته الشهيرة مع الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي ".

وأتم كريم رمزي:" حسين لبيب لم يطلب استقدام حكام أجانب من أجل مباراة نهائي السوبر المصري، ولكنه طالب بوجود عدالة تحكيمية بين الفريقين، في حال تعيين حكام مصريين".