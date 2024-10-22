نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي؛ عن موقف النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، عقب أزمته مع مارسيل كولر.

موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي في يناير

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" في حال فوز فريق الأهلي على الزمالك والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري، قد يستمر كهربا مع المارد الأحمر ".

وأضاف:" أما في حال فوز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري، سيتم عرض محمود كهربا للبيع ".

واختتم كريم رمزي تصريحاته:" أرى أن قرار محمد رمضان بمعاقبة كهربا قرار صائب، حتى يتم السيطرة على غرفة الملابس، وكهربا لاعب دولي ويجب أن يتحكم في انفعالاته بشكل أكثر من ذلك ".

