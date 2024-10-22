انت الأن تتابع خبر قنبلة التبيض لكل عروسة!!.. دلكة الخميرة لتبييض جميع المناطق الحساسة!!.. احصلي على بياض الثلج بمكونات طبيعية|سواد السنين يختفي في غمضة عين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الخميرة من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها بالإضافة إلى القضاء على الكلف والبقع الداكنة، كما تساعد في القضاء على الجلد الميت والحصول على بشرة نظيفة وناعمة كالأطفال، وفي هذا المقال سوف نوضح لك خطوات تحضير دلكة الخميرة السودانية بخطوات بسيطة وطريقة ناجحة تماما.

مكونات وصفة الخميرة

يمكنك تحضير دلكة الخميرة بمكونات اقتصادية تماما تعمل على توريد البشرة وتفتيح لونها وإغلاق المسام المفتوحة، ومن أول هذه المكونات ما يلي:

3 معالق كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الخل أو عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء صغير قومي بوضع الخميرة مع ماء الورد واتركيه لمدة ثلاث دقائق حتى تتفاعل المكونات ومن ثم اتبعي الخطوات الآتية: